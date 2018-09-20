قائد سلاح الجو الإسرائيلي في موسكو.. معادلة ضرب إيران وانتهاك السيادة السورية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء عميكام نوركين يزور موسكو، اليوم الخميس، على رأس وفد من الجيش الإسرائيلي في أعقاب إسقاط الطائرة الروسية ليلة الاثنين.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي: "إن قائد سلاح الجو سيعرض صورة الوضع عن الحادثة بجميع جوانبها، بما في ذلك المعلومات التي سبقت الحادثة، والنقاط الرئيسية من نتائج التحقيقات، التي أجراها الجيش الإسرائيلي عن الموضوع".

كما سيتم عرض استمرار المحاولات الإيرانية، لنقل أسلحة استراتيجية لحزب الله، وتموضعها العسكري في سوريا.

سيعرض قائد سلاح الجو والبعثة صورة الوضع عن الحادثة بجميع جوانبها، ويشمل المعلومات المُسبقَة والنقاط الرئيسية من نتائج تحقيقات جيش الدفاع عن الموضوع.

كذلك سيتم عرض متابعة المحاولات الإيرانية لنقل وسائل القتال الاستراتيجية لحزب الله واستقراره في سوريا. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 19, 2018

ومن المتوقع أن يرافق قائد سلاح الجو الإسرائيلي في هذه الزيارة، قائد هيئة العلاقات الخارجية في الجيش الإسرائيلي، العميد إيرز مييزل، وضباط آخرون من هيئة الاستخبارات العسكرية، وسلاح الجو، وهيئة العمليات.

وتأتي هذه الزيارة، بموجب مكالمة هاتفية بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء الماضي، تناولت إسقاط الطائرة الروسية قبالة سواحل اللاذقية، ما أدى إلى مقتل 15 جنديا روسيا.

وأعرب نتنياهو في المكالمة، عن أسفه لمقتل الجنود، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق الأمني بين البلدين، "الذي حال دون وقوع قتلى من الطرفين، في السنوات الـ 3 الأخيرة".

وأضاف نتنياهو أن بلاده "عازمة على صد التموضع العسكري الإيراني في سوريا، ولصد محاولات إيران، التي تدعو إلى القضاء على إسرائيل، نقل سلاح قاتل لحزب الله، ضد إسرائيل". كما وحمل نتنياهو سوريا المسؤولية عن إسقاط الطائرة.

كما شدد رئيس الوزراء نتنياهو خلال المكالمة على أن إسرائيل مستعدة لتحويل جميع التفاصيل المطلوبة للتحقيق في الحادثة إلى الطرف الروسي وعرض إرسال قائد سلاح الجو إلى موسكو بغية تحويل تلك التفاصيل. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 19, 2018

من جانبه قال الكرملين عن المحادثة، إن بوتين شدد لنتنياهو على أن "سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ عمليات تمس بالسيادة السورية"، مضيفا أن الطائرة الروسية أسقطت من قبل الدفاعات الجوية السورية، بسبب عدم تنفيذ إسرائيل للتفاهمات المبرمة لتفادي الحوادث الخطرة من هذا القبيل.

المصدر: i24news.tv