بومبيو: الصين في المستقبل البعيد أكثر خطرا علينا من روسيا

يرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الصين ستصبح في المستقبل خطرا أكثر شدة بالنسبة للأمن الوطني الأمريكي مما عليه روسيا حاليا.

وأشار بومبيو في حديثه لقناة "Fox News" الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة "يجب أن تردع وتواجه روسيا" التي "تتصرف بشكل عدواني وتتدخل في انتخاباتنا"، حسب ادعائه.

وأضاف: "ولكن إذا نظرنا إلى المستقبل البعيد فإن الخطر الأكثر شدة بالنسبة لنمط الحياة الأمريكي والنمو الاقتصادي الأمريكي يأتي من الصين".

المصدر: إنترفاكس