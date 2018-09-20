وزير خارجية اليابان ينوي مناقشة خطة السلام الروسية مع لافروف

أفادت قناة "NHK" اليابانية بنية وزير خارجية اليابان، تارو كونو، مناقشة اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول توقيع معاهدة السلام بين البلدين، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

ونقلت القناة عن مصادرها الخاصة أنه يتم حاليا بحث مسألة عقد لقاء محتمل للوزيرين على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع القادم.

وأضافت أن الجانب الياباني يريد أن يتناول في هذا اللقاء أيضا مسائل النشاط الاقتصادي في جزر الكوريل.

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش منتدى الشرق الاقتصادي الذي جرى في سبتمبر الجاري في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، اقترح على رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، توقيع معاهدة السلام بين البلدين دون أي شروط مسبقة والانتقال فيما بعد إلى حل المسائل الثنائية الأخرى المتعلقة بالجزر.

المصدر: إنترفاكس