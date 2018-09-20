طائرات استطلاع الناتو تستكشف الحدود الغربية لروسيا

أجرت طائرات تابعة لسلاح الجو البريطاني للاستطلاع والتحكم جوا من نوع "Sentinel R.1" وطائرة للكشف بعيد المدى بالرادار وطائرات تابعة للناتو عمليات استطلاع بالقرب من الحدود الروسية.

وحسب مصادر عسكرية غربية فإن طائرة استطلاع بريطانية، من نوع "Sentinel R.1" أقلعت أمس الأربعاء من قاعدة قاعدة "أو دينغتون" البريطانية، وقامت بالتحليق لعدة ساعات بالقرب من مقاطعة كالينينغراد الروسية.

وذكرت المصادر ذاتها أن ذلك تزامن مع قيام طائرة من نوع "AWACS" تابعة لقوات الناتو، بالتحليق في سماء جمهورية ليتوانيا (المجاورة لروسيا) لمدة ساعات لاستطلاع الأراضي الروسية.

وأكدت المصادر العسكرية أن الهدف من عمليات الاستطلاع هو جمع المعلومات عن الخصم ومراقبة نشر المعدات الاستراتيجية.

أما طائرة "AWACS" التابعة للناتو فهي قادرة على الكشف الإلكتروني بعيد المدى، في دائرة يصل قطرها يصل إلى 500 كيلومتر.

بالتزامن مع ذلك قامت طائرة بلا طيار أمريكية من نوع "RQ-4B Global Hawk" أمس الأربعاء بعد إنهاء مهمتها فوق منطقة دونباس، بالتحليق لساعات بالقرب من سواحل شبه جزيرة القرم الروسية واقتربت من الساحل إلى مسافة 35 كيلومترا، كما قامت طائرة أمريكية من نوع "P-8A Poseidon" بالتحليق بالقرب من سواحل البحر الأسود واقتربت من القاعدة البحرية الروسية سيفاستوبل في القرم.

المصدر: أنترفاكس