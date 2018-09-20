وثائق.. الحكم على فلين سيكون في 18 ديسمبر

من المنتظر أن تصدر محكمة جزائية أمريكية قرارها بخصوص مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 18 ديسمبر القادم.

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وأرجأ ممثلو الادعاء موعد الحكم على فلين مرارا، منذ إقراره في ديسمبر 2017 بأنه كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن اتصالاته مع روسيا، حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

ويشير تحديد موعد للنطق بالحكم إلى أن التعاون الحالي بين فلين ومكتب المحقق روبرت مولر يقترب من نهايته، وهو ما يرغب به المتهم لطي صفحة تلك المحنة.

وفلين هو أول عضو بإدارة ترامب يقر بالذنب، في جريمة يحقق بها مولر بشأن مزاعم محاولات روسيا التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، واحتمال تواطؤ مساعدين لترامب في ذلك.

وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب، اعترف فلين أمام محكمة في واشنطن بأنه كذب عندما سأله محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي عن محادثاته مع سفير روسيا بواشنطن آنذاك سيرغي كيسلياك، قبل أسابيع من تولي ترامب السلطة.

وينفي الرئيس الأمريكي معرفته بأي شيء عن اتصالات مسؤولي حملته الانتخابية مع الروس، كما تنفي روسيا اتهامها بالتدخل في الحملة الانتخابية للرئيس ترامب.

المصدر: رويترز