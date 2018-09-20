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الخارجية الأمريكية تؤكد دعمها وحدة أراضي جورجيا

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تؤكد دعمها وحدة أراضي جورجيا
AFP
مبنى وزارة الخارجية الأمريكية، أرشيف
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أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، دافيد هايل، أن واشنطن لا تزال تؤيد استقلال ووحدة أراضي جورجيا.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن هذا التصريح أدلى به هايل أثناء لقائه وزير الخارجية الجورجي، دافيد زاكالياني، الذي جرى أمس الأربعاء في واشنطن.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الأمريكية: "أكد نائب وزير الخارجية هايل أثناء اللقاء دعم الولايات المتحدة لسيادة واستقلال ووحدة أراضي جورجيا".

وأضاف أن الطرفين ناقشا أيضا مسائل التعاون الجورجي الأمريكي فيما يخص الأولويات الدولية في مجال الأمن ومسائل التطور الإقليمي.

المصدر: إنترفاكس

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