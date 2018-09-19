ترامب يدافع عن مرشحه لرئاسة المحكمة العليا رغم اتهامه باعتداء جنسي

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء دفاعه عن مرشحه لرئاسة المحكمة العليا، معتبرا أنه من الصعب تخيل أن يكون بريت كافانا أقدم على اعتداء جنسي.

وفي الوقت الذي يجد فيه ترامب صعوبة في تثبيت هيمنة المحافظين على أعلى محكمة في البلاد، حدد رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ تشاك جراسلي مهلة حتى صباح يوم الجمعة لكي تقرر كريستين بليزي فورد المرأة التي اتهمت كافانا، ما إذا كانت ستتحدث أمام المشرعين.

ورأى ترامب أنه سيكون أمرا مؤسفا إذا لم تدل بليزي فورد بشهادتها أمام مجلس الشيوخ، وقال: "حسنا إذا حضرت وأدلت بإفادة يعتد بها فسيكون ذلك مثيرا للاهتمام وسنضطر لاتخاذ قرار.. لكن لا أستطيع القول سوى إنه رجل رائع ومن الصعب علي تخيل أن شيئا حدث".

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المصدر: رويترز