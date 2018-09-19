بومبيو: واشنطن جاهزة لبدء المحادثات فورا مع بيونغ يانغ

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استعداد بلاده لبدء محادثات على الفور مع كوريا الشمالية تتعلق بتغيير صيغة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال بومبيو في بيان صدر اليوم الأربعاء: "نحن جاهزون على الفور لبدء محادثات حول تغيير العلاقات بين الولايات المتحدة كوريا الشمالية".

وأضاف بومبيو: "دعوت اليوم صباحا زميلي الوزير (خارجية كوريا الشمالية) لي يون هو، لعقد لقاء الأسبوع القادم في نيويورك".

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وقد صرح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يوم الثلاثاء، بأن قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو الماضي، حققت استقرارا سياسيا في شبه الجزيرة الكورية، مضيفا أنه يتوقع المزيد من التقدم.

ويأتي ذلك التصريح في سياق الزيارة التي أجراها الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إلى بيونغ يانغ لعقد قمته الثالثة مع نظيره الشمالي، في إطار مساعي التطبيع بين البلدين، ودعم محادثات السلام.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ترحيبه بنتائج قمة الزعيمين الكوري الجنوبي ونظيره الشمالي في بيونغ يانغ، واصفا نتائجها بأنها مثيرة للإعجاب.

المصدر: وكالات