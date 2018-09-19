 
مباشر

ضحية تتعرف على مغتصبها صدفة بعد 6 سنوات وتحاكمه

أخبار العالم

ضحية تتعرف على مغتصبها صدفة بعد 6 سنوات وتحاكمه
Reuters Tami Chappell
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kt95

أصدرت محكمة في ولاية جورجيا الأمريكية حكم بالسجن المؤبد على متهم بجريمة اغتصاب، وذلك بعد أن تعرفت عليه إحدى ضحاياه بعد 6 سنوات على اغتصابها.

وذكر مسؤولون أمريكيون أن المتهم هو المدعو أنطونيو وايت (54 عاما)، واعتقل في عام 2013 بعد أن تعرفت عليه امرأة اعتدى عليها في عام 2007.

ويشار إلى أن وايت اعتدى جنسيا على المرأة في محطة للقطارات، لكن الشرطة لم تتمكن من القبض على الجاني آنذاك، وشككت في إمكانية ضبطه في يوم من الأيام.

وبعد 6 سنوات، في أكتوبر عام 2013، عثرت المرأة عليه صدفة على متن قطار. وما إن رأته وقعت في حالة من الفزع والصدمة وبدأت بالصراخ واستدعت الشرطة.

وبعد اعتقال وايت تبين أنه قد اقترف اعتداءات جنسية على نساء أخريات في الفترة من 1983 حتى 2008، وأدين سابقا بتهم الاغتصاب والسطو.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو من عام 1929 يظهر الحياة في الريف والمدينة بالمغرب