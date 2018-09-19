ضحية تتعرف على مغتصبها صدفة بعد 6 سنوات وتحاكمه

أصدرت محكمة في ولاية جورجيا الأمريكية حكم بالسجن المؤبد على متهم بجريمة اغتصاب، وذلك بعد أن تعرفت عليه إحدى ضحاياه بعد 6 سنوات على اغتصابها.

وذكر مسؤولون أمريكيون أن المتهم هو المدعو أنطونيو وايت (54 عاما)، واعتقل في عام 2013 بعد أن تعرفت عليه امرأة اعتدى عليها في عام 2007.

Antonio White, 54 gets life sentence for rape after victim recognizes him at train station six years later https://t.co/CgnttgrO3Vpic.twitter.com/6WmOt7cOUj — Trending Gist (@todaytrail) 18 сентября 2018 г.

ويشار إلى أن وايت اعتدى جنسيا على المرأة في محطة للقطارات، لكن الشرطة لم تتمكن من القبض على الجاني آنذاك، وشككت في إمكانية ضبطه في يوم من الأيام.

وبعد 6 سنوات، في أكتوبر عام 2013، عثرت المرأة عليه صدفة على متن قطار. وما إن رأته وقعت في حالة من الفزع والصدمة وبدأت بالصراخ واستدعت الشرطة.

وبعد اعتقال وايت تبين أنه قد اقترف اعتداءات جنسية على نساء أخريات في الفترة من 1983 حتى 2008، وأدين سابقا بتهم الاغتصاب والسطو.

المصدر: وكالات