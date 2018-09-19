للشهر الثالث.. الشرطة الأمريكية تطارد رجلا هدد بقتل ترامب

أفادت وسائل إعلام بأن مئات ضباط الشرطة يشاركون في عملية أمنية تنفذ في ولاية أوهايو الأمريكية بهدف إلقاء القبض على رجل أعلن عن رغبته في قتل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية اليوم بأن حملة مطاردة شون ريتشارد كريستي البالغ من العمر 26 عاما مستمرة للشهر الثالث، ونجح في الفرار من سلطات عدة ولايات، بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه في الـ 19 يونيو الماضي، لتهديده في "فيسبوك" بإطلاق طلقة نارية على رأس ترامب ومدعي مقاطعة نورثهامبتن في ولاية بنسلفانيا، جون مورغانيلي.

AP

وسرق كريستي أواخر الأسبوع الماضي شاحنة عثر عليها لاحقا في مدينة مانسفيلد بأوهايو التي يبلغ عدد سكانها 46 ألف شخص، ما دفعت الشرطة والسلطات الفيدرالية إلى إطلاق حملة أمنية واسعة النطاق في المنطقة.

وتدخلت هيئة التحقيقات الفيدرالية والخدمة السرية في الموضوع بعد تهديد كريستي باستخدام القوة الفتاكة ضد كل عناصر الأمن الذين سيحاولون احتجازه، وحذر مسؤول في هيئة المارشالات الأمريكية روبتر كلارك من أن المطلوب سبق أن تدرب على العيش في البرية ويعتقد أنه سرق كميات من الغذاء والمواد المطلوبة للعيش في الغابة.

وأكد كلارك أن كريستي مطلوب من قبل السلطات الفيدرالية في عدة قضايا أخرى أيضا، وعرضت السلطات عشرين ألف دولار على من يملك معلومات ستساعد في إلقاء القبض عليه.

المصدر: إندبندنت