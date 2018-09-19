"الرعب-ترامب في البيت الأبيض" يحقق مبيعات قياسية في أسبوعه الأول

حقق كتاب الصحفي الاستقصائي الأمريكي، بوب ودوورد، تحت عنوان "الرعب-ترامب في البيت الأبيض" مبيعات عالية بلغت أكثر من 1,1 مليون نسخة في الأسبوع الأول بعد طرحه في المكتبات.

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وأعلن الناشر، سايمن اند شوستر، أن هذا هو أفضل رقم مبيعات سجّلته هذه الدار على الإطلاق لدى طرح أحد كتبها.

وأشارت دار النشر وهي فرع من مجموعة "سي بي اس" الإعلامية إلى أن العدد يتضمن مبيعات الكتب المطبوعة والمسموعة والرقمية.

وبلغ عدد المبيعات في 11 سبتمبر فقط، يوم صدور الكتاب الذي يرسم صورة فظيعة عن البيت الأبيض في عهد ترامب، 900 ألف نسخة.

وحقق كتاب ودوورد الصحفي في "واشنطن بوست" مبيعات أعلى وأفضل من كتاب ""فاير اند فيوري" (نار وغضب) للمؤلف، مايكل وولف، الذي يفضح أمورا كثيرة عن إدارة ترامب، والذي باع أكثر من مليون نسخة في الأسبوع الأول من طرحه في المكتبات.

وأعلن الناشر في بيان الثلاثاء أنه طلب طبعة عاشرة من كتاب "الرعب"، الأمر الذي سيرفع عدد النسخ المطبوعة إلى 1,2 مليون.

وأصبح هذا الكتاب متوفراً في كندا وأستراليا والمملكة المتحدة والهند، وقد نشرته دار "سايمن اند شوستر" بشكل مباشر في هذه الدول وباعت حقوق نشره في 24 دولة أخرى.

ومنذ بداية العام، تضاعفت نجاحات الكتب التي تتحدث عن الرئيس الأمريكي الحالي سواء عن قرب أو حتى عن بعد. وقد بدأ الأمر مع "فاير اند فيوري" تلاه كتاب للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي اي) جيمس كومي وبعد ذلك كتاب آخر للمستشارة السابقة أوماروزا مانيغو نيومان.

وسعى ترامب إلى تقويض مصداقية كتاب ودوورد الذي اشتهر بالمعلومات التي كشفها في قضية "ووترغيت" التي أدّت إلى استقالة الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون عام 1974.

ووصف ترامب كتاب ودوورد بعبارات كثيرة مثل "خداع" و"مبالغة"، و"مهزلة. وقال إنه "مجرّد هجوم آخر عليّ" وانتقد استخدام ودوورد مصادر مجهولة الاسم.

المصدر: أ ف ب