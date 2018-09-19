الخارجية البريطانية تحذر فئة من رعاياها من السفر إلى إيران

حذرت وزارة الخارجية البريطانية المواطنين الحاملين للجنسية المزدوجة البريطانية – الإيرانية من السفر إلى إيران.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية البريطانية أن "وزير الخارجية أوصى بتجنب السفر إلى إيران إلا في حال الضرورة القصوى، للمواطنين الحاملين الجنسية البريطانية - الإيرانية المزدوجة".

وأضافت الخارجية البريطانية: "المواطنون البريطانيون الذين يحملون أيضا الجنسية الإيرانية يواجهون مخاطر في حال سفرهم إلى إيران، مثل ما رأينا للأسف في عدد من الحالات. والحكومة الإيرانية لا تعترف بالجنسية المزدوجة، وبالتالي في حال تم احتجاز مواطن يحمل الجنسية المزدوجة، فستكون قدرتنا على تقديم الدعم محدودة للغاية".

إقرأ المزيد

ويأتي ذلك على خلفية قضية المواطنة البريطانية الحاملة للجنسية المزدوجة نازنين زاغري راتكليف، التي اعتقلتها السلطات الإيرانية في أبريل عام 2016، وحكم عليها بالسجن 5 سنوات بتهمة التجسس. وتسببت قضيتها بتوتر دبلوماسي بين لندن وطهران، بعدما طالبت بريطانيا بإطلاق سراحها فورا.

وحتى الآن لم تسو القضية بشكل نهائي، لكن راتكليف أطلق سراحها مؤقتا في أغسطس الماضي، وبعد ذلك نقلت إلى المستشفى بدلا من السجن.

المصدر: رويترز