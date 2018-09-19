سيئول: زعيما الكوريتين طرحا خطة عمل ملموسة لإنهاء عصر الحرب

قال المكتب الرئاسي لكورية الجنوبية إن رئيس البلاد مون جيه-إن، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون أعلنا عن نهاية الحرب الكورية من خلال تبني "إعلان بيونغ يانغ المشترك".

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وأعلن المستشار الرئاسي للتواصل الشعبي يون يونغ-تشان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في سيئول، أن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، دخل مرحلة عملية، وتم إضفاء الطابع المؤسسي على اتفاق الكوريتين على عدم الاعتداء، من خلال إبداء كوريا الشمالية عزمها إغلاق موقع يونغ بيون النووي.

وأضاف المستشار أن الكوريتين طرحتا خطة عمل ملموسة نحو الازدهار المشترك، من أجل إنهاء عصر الحرب وفتح مستقبل جديد للسلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: يونهاب