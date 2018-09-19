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الهند وروسيا تدرسان إمكانية افتتاح قناة تلفزيونية مشتركة

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الهند وروسيا تدرسان إمكانية افتتاح قناة تلفزيونية مشتركة
Reuters Rupak De Chowdhuri
(صورة أرشيفية)
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قال المدير العام لشركة "Invest India" شري ديباك باغلا، إن الهند وروسيا تناقشان إنشاء قناة تلفزيونية مشتركة، ناطقة باللغتين الروسية والإنجليزية.

و"Invest India" هي وكالة وطنية هندية تروج وتشجع الاستثمار تحت إدارة القسم السياسي الصناعي والترويجي لوزارة التجارة والصناعة الهندية.

وأعلن باغلا عن "مشروع (لإنشاء) القناة التلفزيونية، وهو في مرحلة متقدمة من تأسيسه في الهند"، مشيرا إلى أنه من المخطط أن يتم تنفيذ المشروع من قبل شركة روسية.

وأشار المسؤول الهندي، إلى أنه من المفترض أن يتم بث القناة في كلا البلدين.

المصدر: نوفوستي

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