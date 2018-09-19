الكرملين: بوتين بحث في اتصال هاتفي مع ميركل وضع سوريا وأوكرانيا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اتصال هاتفي الأزمة السورية ووضع دونباس الأوكرانية والاتجاهات في الأسواق المالية العالمية.

وذكر الكرملين في بيان أن الجانبين "ناقشا مشاكل التسوية السورية، وأبلغ الرئيس الروسي (ميركل) عن الاتفاق الروسي التركي بشأن إنشاء منطقة خفض التصعيد في إدلب الذي تم التوصل إليه خلال محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في في 17 سبتمبر في مدينة سوتشي".

وقال البيان إنه تمت الإشارة "إلى تأكيد النية المتبادلة لمواصلة تعزيز تسوية النزاع الأوكراني الداخلي، بما في ذلك في إطار صيغة نورماندي".

وأضاف البيان: "أعرب فلاديمير بوتين عن قلقه إزاء الوضع الناجم عن اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر زاخارتشينكو.. تم التأكيد مجددا على ضرورة التنفيذ الكامل لحزمة الإجراءات في اتفاق مينسك بتاريخ 2015، بما في التوثيق التشريعي من جانب كييف للوضع الخاص (لمنطقة دونباس)".

بالإضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى أنه نوقشت "بعض القضايا المتعلقة بالتغلب على التوجهات السلبية في الأسواق المالية العالمية".

وأوضح البيان ان المحادثة الهاتفية جاءت بمبادرة من الجانب الألماني.

المصدر: إنترفاكس