ليتوانيا تقترح معاير موحدة لحماية الحدود البرّية للاتحاد الأوروبي

تعتزم ليتوانيا الاقتراح على قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية التي انطلقت في سالزبورغ اليوم، اعتماد معايير موحدة لحماية الحدود البرية الخارجية للاتحاد.

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وكتبت الخدمة الصحفية للقصر الرئاسي في ليتوانيا في بيان صدر عنها الأربعاء: "الرئيسة داليا غريباوسكايتي ستحضر قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في سالزبورغ يومي 19 و20 سبتمبر، ورؤساء الدول سيناقشون تدابير تحسين أمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتطوير التعاون الوثيق مع بلدان موطن وعبور المهاجرين، وإمكانية منح اللجوء لهؤلاء اللاجئين في مناطق قريبة من أوطانهم، وكذلك القرارات اللازمة للإسراع بعودة المهاجرين لأسباب اقتصادية إلى بلدانهم".

وأضيف في البيان: "ليتوانيا تعتزم اقتراح إدخال معايير مشتركة لحماية الحدود البرية الخارجية للاتحاد الأوروبي، إذ أن البلد الصغير في شرق أوروبا يتحكم بـ 1070 كم من الحدود الخارجية للاتحاد، ويخصص أحدث التقنيات لمراقبة هذه الحدود. ومع ذلك، فإن حماية حدود الاتحاد في بعض البلدان الأخرى غير كافية، وهذا ما يسمح للمهاجرين غير الشرعيين أن يخترقوا بسهولة منطقة شنغن. لدينا خبرة يمكن أن تصبح مثالا في تعزيز حماية حدود الاتحاد الأوروبي بأكمله".

المصدر: نوفوستي