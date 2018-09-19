سلطات مالطا تحتجز دفعة مخدرات كبيرة من دولة عربية
Reuters Darrin Zammit Lupi
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أعلنت مديرية الجمارك المالطية أمس عن مصادرة شحنة من المخدرات كانت في طريقها من سوريا إلى ليبيا، تعد الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد.
وأكدت الإدارة أن موظفي الجمارك عثروا على أكثر من 15 طنا من القنب الهندي داخل أربع حاويات متوجهة عبر مالطا من سوريا إلى ليبيا، وأفادت الوثائق المرافقة للشحنة بأن تلك الحاويات التي دست فيها المخدرات، كانت معبأة بالمنظفات ومواقد اللحام.
ويقدر الخبراء قيمة هذه المخدرات بملايين اليورو، فيما تؤكد الجمارك المالطية أن كميتها تعد الأكبر التي تعترضها في تاريخها.
Maltese customs intercepts largest drug haul https://t.co/XMvdSy4r2upic.twitter.com/lSau1myQaI— Ted Blackwater (@TedBlackwater) September 19, 2018
المصدر: Today NG
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