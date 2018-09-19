السلطات الماليزية تعيد اعتقال رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق

أعلن جهاز مكافحة الفساد في ماليزيا اليوم الأربعاء، أنه أوقف رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، ليواجه تهما جديدة بالفساد تتعلق بصندوق الاستثمار الحكومي.

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ونقلت وكالة شينخوا الصينية أن توقيف عبد الرزاق جاء في أعقاب تحقيق بشأن فقدان مليارات الدولارات من صندوق الاستثمار الحكومي الذي تمّ تأسيسه قبل نحو 10 أعوام.

وتوقع مصدر قضائي توجيه الاتهام لعبد الرزاق في المحكمة يوم غد الخميس بعد احتجازه لليلة واحدة.

وجاء اعتقال عبد الرزاق بعد مباشرة هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا باستجواب المقربين منه ولاسيما نائبه ووزير الداخلية السابق، أحمد زاهد حميدي في إطار تحقيق موسّع في قضايا فساد وغسيل أموال.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن استجواب حميدي يأتي بشأن اعتراف له يعود لعام 2015، بتلقيه تبرعات من أمراء سعوديين بقيمة 700 مليون دولار.

وسبق اعتقال عبد الرزاّق الذي خسر الانتخابات أمام رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد في يوليو الماضي، إلا أنه تمّ الإفراج عنه، وأعلنت الشرطة عن مصادرتها ممتلكات عائدة له تقدر قيمتها بنحو 270 مليون دولار.

المصدر: وكالات