تركيا تستعد لتجريب مقاتلة من جيل ما بعد "الشبح"

نقلت وسائل إعلام تركية عن نائب رئيس الصناعات الدفاعية، جلال سامي توفكجي، أن المؤسسة تعتزم إجراء أول اختبار للمقاتلة التركية المصنعة محليا "MMU" عام 2023.

وقال المسؤول التركي لوكالة أنباء الأناضول: "أمامنا وقت قصير للغاية، نحو 5 سنوات. تحويل الطائرة إلى مقاتلة من الجيل السادس بكل خصائصها، سيستغرق فترة زمنية معينة، لكنني واثق من أننا سنقوم بذلك بشكل سريع وأفضل مما نتوقع".

وذكر توفكجي أن رئاسة الصناعات الدفاعية تتولى تنفيذ المشروع، لافتا إلى وجود خطط لتصدير هذه المقاتلة أيضا، وقال بهذا الشأن: "باشرنا في المشروع لتلبية حاجتنا في المقام الأول، غير أن لدينا خطة منذ البداية لتصدير المقاتلة".

المصدر: الأناضول