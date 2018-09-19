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قتلى وجرحى بهجوم لـ"طالبان" على قندوز شمال غربي أفغانستان

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قتلى وجرحى بهجوم لـ
Reuters
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لقي 5 من العسكريين الأفغان حتفهم وأصيب 4 آخرون بجروح، في هجوم شنّه عناصر من حركة "طالبان" على نقطة تفتيش عسكرية في ولاية قندوز شمال شرقي البلاد.

وأفادت السلطات المحلية، بأن الهجوم وقع الليلة الماضية في منطقة اكتيبي وسط قضاء كلاي زال، واستمر القتال بين الجانبين حوالي ساعة واحدة.

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ونقلت وسائل الإعلام الأفغانية عن مصادر أمنية محلية، أن "طالبان" فقدت 8 مسلحين خلال الهجوم.

وتشهد أفغانستان مواجهات متكررة بين عناصر الأمن والجيش الأفغاني من جهة، ومقاتلي حركة طالبان تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين والمدنيين.

المصدر: انترفاكس

 

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