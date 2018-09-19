موسكو ترحب بنتائج قمة الكوريتين الأخيرة

اعتبر سفير روسيا لدى كوريا الشمالية، أن قمة الكوريتين كانت إيجابية للغاية، وأن التعاون والمصالحة والحوار بينهما سيؤدي إلى الحد من التوتر وخلق جو من الثقة في شبه الجزيرة الكورية.

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وقال السفير ألكسندر ماتسيغورا: "نقيم اللقاء بين رئيسي الكوريتين بشكل إيجابي للغاية​​​، والمصالحة بين طرفي شبه الجزيرة الكورية هي ما سيسهم في تخفيف حدة التوتر، وخلق جو من الثقة المتبادلة ومراعاة المصالح المتبادلة، مما سيؤدي إلى تخفيف التوتر العسكري".

وأضاف: "تخفيف التوتر العسكري على الحدود أمر جيد، ونرحب بهذا الاجتماع ونتمنى بصدق أن يجد زملاؤنا الكوريون الجنوبيون والشماليون فرصة للاتفاق على برامج للتفاعل والتعاون".

وتابع: "الشيء الأهم هو أن لا يتدخل أحد في شؤونهما، وألا تضع جهة ما العصا في عجلة القيادة لعرقلة نشاطها، كما حدث في الآونة الأخيرة مع تجربة القطار".

وذكّر ماتسيغورا بالفشل الأخير الذي حصل على مسار تجريبي لقطار بين الشمال والجنوب بسبب التعطيل غير المتوقع من قيادة الأمم المتحدة، قائلا: "لقد اتفق الجنوب والشمال في إطار إعلان اتفاق بانمونجوم على تحديث وربط الطرق والسكك الحديدية .. ومن أجل ذلك تم التخطيط لتجربة تسيير القطار من كايسونج إلى سينويجو وعبوره المنطقة منزوعة السلاح، إلا أن قيادة الأمم المتحدة منعت ذلك"، ملمحا إلى الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة في هذا الاتجاه.

وأعرب عن أمله في أن تدعم جميع الأطراف المصالحة بين الكوريتين، وقال: "نأمل في أن تتوجه جميع الأطراف بما فيها الأمريكية انطلاقا من أن المصالحة بين الكوريتين هي أمر ضروري للجميع لخلق جو من التفاهم المتبادل والمراعاة المتبادلة للمصالح والسلام في شبه الجزيرة الكورية بما يعود بالمنفعة على الجميع".

المصدر: "نوفوستي"

