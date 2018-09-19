وارسو تحتمي بـ"قلعة ترامب"

اعتبر نائب وزير الدفاع البولندي توماش شاتكوفسكي أن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية على أراضي بلاده من شأنه أن يغير صورة أوروبا الجيوسياسية.

ونقلت وكالة الصحافة البولندية عن المسؤول العسكري قوله إن "القاعدة الأمريكية الجديدة، إذا كانت تتضمن ولو بعض عناصر التواجد الدائم بالمعنى التقليدي، فمن شأنها أن تغير ملامح أوروبا الجيوسياسية".

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وأضاف، أنه في حال نشر قاعدة أمريكية على أراضي بولندا، فإن هذا البلد "لن يعود ينظر إليه كأنه دولة فاصلة بين قطبي المواجهة، ما سيعزز الإحساس بوجود أمن حقيقي".

وفي وقت سابق اقترح الرئيس البولندي خلال زيارته إلى واشنطن تسمية القاعدة الأمريكية المحتملة في بلاده "فورت ترامب" (قلعة ترامب)، تكريما للرئيس الأمريكي الحالي.

المصدر: وكالات