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إصابة عدة أشخاص بحادث دهس قرب مسجد في لندن

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إصابة عدة أشخاص بحادث دهس قرب مسجد في لندن
Reuters Neil Hall
صورة ارشيفية لمسجد في لندن
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تضاربت الأنباء حول عدد المصابين بحادث دهس قد يكون متعمدا، وقع قرب مسجد شمال غربي لندن، وأفادت الأنباء بأن ركاب السيارة كانوا مخمورين، بل وتحت تأثير المخدرات لدى صدم المارّة.

وقالت إذاعة "بي بي سي" ، نقلا عن الشرطة البريطانية، إن الحادث وقع مساء الثلاثاء وأسفر عن إصابة شخصين.  

وأشارت الإذاعة إلى أن شرطة لندن، تفضل "عدم وضع استنتاجات متسرعة لأسباب الحادث".

من جانبها أكدت صحيفة "صن" إصابة ثلاثة أشخاص وذكرت أن السائق والركاب كانوا "يصرخون بعبارات معادية للإسلام".

ونقلت الصحيفة عن الشرطة أن ركاب السيارة كانوا مخمورين وربما تعاطوا المخدرات، وتورطوا قبيل الحادث في شجار مع أشخاص خارج المركز الإسلامي المذكور.

المصدر: وكالات



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