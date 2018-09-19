إصابة عدة أشخاص بحادث دهس قرب مسجد في لندن

تضاربت الأنباء حول عدد المصابين بحادث دهس قد يكون متعمدا، وقع قرب مسجد شمال غربي لندن، وأفادت الأنباء بأن ركاب السيارة كانوا مخمورين، بل وتحت تأثير المخدرات لدى صدم المارّة.

وقالت إذاعة "بي بي سي" ، نقلا عن الشرطة البريطانية، إن الحادث وقع مساء الثلاثاء وأسفر عن إصابة شخصين.

وأشارت الإذاعة إلى أن شرطة لندن، تفضل "عدم وضع استنتاجات متسرعة لأسباب الحادث".

من جانبها أكدت صحيفة "صن" إصابة ثلاثة أشخاص وذكرت أن السائق والركاب كانوا "يصرخون بعبارات معادية للإسلام".

Police say those inside the car were drinking and allegedly taking drugs when they became involved in a row https://t.co/OZIerARAjZ — The Sun (@TheSun) 19 сентября 2018 г.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة أن ركاب السيارة كانوا مخمورين وربما تعاطوا المخدرات، وتورطوا قبيل الحادث في شجار مع أشخاص خارج المركز الإسلامي المذكور.

المصدر: وكالات





