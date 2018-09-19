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واشنطن تتبنى استراتيجية وطنية لمواجهة التهديدات البيولوجية

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واشنطن تتبنى استراتيجية وطنية لمواجهة التهديدات البيولوجية
AFP GEORGE FREY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أن إدارته وضعت استراتيجية وطنية لمواجهة الأخطار البيولوجية بكافة أنواعها.

وورد في بيان عن ترامب: "للمرة الأولى تضع حكومة الولايات المتحدة استراتيجية وطنية للدفاع البيولوجي تشمل كل التهديدات البيولوجية، سواء أكانت طبيعية أم متعمّدة أم عرضية".

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تتضمن أولويات سيتم تحديثها سنويا لتحسين سبل استباق مثل هذه الحوادث أو الهجمات و"الحؤول دونها والاستعداد لها ومواجهتها وإدارة تداعياتها" في حال وقوعها.

وبموجب الاستراتيجية الجديدة، ستشكل لجنة وزارية للدفاع البيولوجي برئاسة وزير الصحة مهمتها تنسيق الجهود بين كل الأجهزة والوكالات المعنية أي الدفاع والخارجية والأمن الداخلي والزراعة وغيرها.

وقال وزير الصحة أليكس عازار للصحافيين: "هذه بالفعل أول استراتيجية شاملة لرؤية ما نقوم به عبر الحكومة وما إذا كانت هناك ثغرات في إدراكنا للمخاطر وفي احتياجاتنا لنكون جاهزين وقادرين على الاستجابة" لأي حادث أو هجوم بيولوجي.

وتم الإعلان عن هذه الاستراتيجية بمناسبة الذكرى السنوية الـ17 للهجمات البيولوجية التي استهدفت الولايات المتحدة بواسطة الجمرة الخبيثة "أنتراكس" وأوقعت خمسة قتلى في غمرة اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

المصدر: أ ف ب

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