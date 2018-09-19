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نتائج قمة الكوريتين الثالثة تبهر ترامب

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نتائج قمة الكوريتين الثالثة تبهر ترامب
Reuters
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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ترحيبه بنتائج القمة الأخيرة بين الزعيمين الكوري الجنوبي مون جيه إن، ونظيره الشمالي كيم جونغ أون، في بيونغ يانغ.

ووصف ترامب نتائج القمة بأنها مثيرة للإعجاب وكتب على تويتر:"إنه أمر مثير للإعجاب الشديد".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى الاتفاقات التي أبرمها زعيما الكوريتين، حول إزالة مواقع اختبار الصواريخ ومرافق التجارب النووية، وقرار تقديم طلب مشترك لتنظيم الأولمبياد.

كما أشار دونالد ترامب، إلى أن كوريا الشمالية ستستمر في إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في شبه الجزيرة الكورية في حرب 1950-1953.

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ووصل الرئيس الكوري الجنوبي أمس إلى عاصمة كوريا الشمالية في زيارة تستمر 3 أيام.

المصدر: انترفاكس

 

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