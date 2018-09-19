كيم يعد مون بردّ الزيارة قريبا

وعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون نظيره الجنوبي مون جيه-إن، في ختام قمتهما في بيونغ يانغ اليوم، بزيارة سيئول في القريب العاجل.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن كيم قوله في ختام القمة المنعقدة اليوم في بيونغ يانغ مع مون: "أعدكم بزيارة سيئول في المستقبل القريب".

من جانبه، أكد الرئيس مون أنه دعا الزعيم الشمالي لزيارة سيئول، وقال: "الزعيم كيم سيزور سيئول خلال العام الجاري ما لم تطرأ ظروف خاصة مانعة".

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ولفت مون إلى أن زيارة كيم إلى بلاده في حال تمت ستكون الأولى لقائد أعلى في كوريا الشمالية وستمثل نقطة تحول محورية في العلاقات بين الكوريتين.

وبدأ مون الثلاثاء، زيارته التي تستمر 3 أيام إلى بيونغ يانغ بهدف تعزيز التقارب بين الكوريتين وتقريب المحادثات بين الولايات المتحدة والشمال لخفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: يونهاب