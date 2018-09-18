الشرطة البريطانية: حادث سالزبوري الأخيرة غير مرتبطة بمواد سامة

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء، أن حادث الرجل والمرأة اللذين شعرا بإعياء يوم الأحد الماضي، في مطعم بمدينة سالزبوري، لم يكن بسبب غاز يؤثر على الأعصاب.

إقرأ المزيد

وذكرت الشرطة في مقاطعة ويلتشير، الثلاثاء، على صفحتها في "تويتر" في تقرير أن "الاختبارات أكدت أن المريضين اللذين أصيبا بحالة إعياء وإجهاد مساء الأحد في مطعم بريزو في سالزبوري لم يكن سببه غاز يؤثر على الأعصاب".

وصار يتم ربط الأحداث وحالات الإعياء والإغماء في هذه المدينة البريطانية بغاز الأعصاب تلقائيا، منذ اتهمت السلطات البريطانية عملاء روس بتسميم عميل الاستخبارات البريطانية السابق، العقيد الروسي سيرغي سكريبالن وابنته يوليا في مارس الماضي، دون أن تقدم أي دليل أو إثبات على ادعائها هذا.

المصدر: تاس