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نيبينزيا يشن هجوما على دي ميستورا

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نيبينزيا يشن هجوما على دي ميستورا
Reuters Eduardo Munoz
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شنّ مندوب روسيا في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، هجوما لاذعا على مبعوث المنظمة لسوريا ستيفان دي مسيتورا ودعاه لعدم استخدام مجلس الأمن للضغط على الدول الضامنة لوقف النار في سوريا.

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كما دعا نيبينزيا دي مستورا لعدم التأثير على توجه المسار السياسي في سوريا، بل طالبه بتسهيله.

وقال نيبينزيا في جلسة عقدها مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، لمناقشة الوضع في سوريا: "أريد أن أقول لستيفان، أنه لا يجدر به استخدام منصة مجلس الأمن من أجل الضغط على الدول الضامنة (روسيا، تركيا، وإيران)، لأن هذه الدول تسهم أكثر من أي دول أخرى موجودة في هذا القاعة بعملية التسوية السياسية في سوريا".

وأبلغ دي ميستورا أعضاء مجلس الأمن في هذه الجلسة، بالجهود التي يبذلها لتشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بصياغة دستور سوري جديد، وتطورات الوضع في هذا البلد.

وتوجه له نيبينزيا بالقول بعد إلقائه كلمته: "عليك أن تعمل على تسهيل العملية السياسية في سوريا وليس توجيهها أو قيادتها، لأن القرارات بشأن سوريا يجب أن يتخذها السوريون بأنفسهم، حسب منطوق القرار الدولي 2254 الخاص بتسوية  الأزمة السورية".

وتابع المندوب الروسي قائلا: "ندعو كل الذين لا نية لديهم بمساعدة الشعب السوري على تخطي أزمته الراهنة بالوسائل السياسية، أن يساعدوه على ذلك، أو على الأقل أن لا يعرقلوا مساعي الدول الضامنة لمسار أستانا في هذا الاتجاه".

وخلص نيبينزيا للقول:" ندعو دول الشرق الأوسط، والمجتمع الدولي عامة، للمساهمة في تنفيذ القرارات التي اتخذها مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في مدينة سوتشي وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة السورية".

المصدر: إنترفاكس

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