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مقاتلة بريطانية حلقت قرب اللاذقية قبل القصف الإسرائيلي

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مقاتلة بريطانية حلقت قرب اللاذقية قبل القصف الإسرائيلي
Reuters Russell Cheyne
مقاتلة بريطانية من طراز "تورنادو" (صورة أرشيفية)
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أظهرت بيانات مصادر غربية لرصد الأجواء أن مقاتلة بريطانية من طراز "تورنادو" حلقت قرب مدينة اللاذقية السورية قبل ساعة من غارة المقاتلة "F-16" الإسرائيلية على أهداف قريبة.

ووفقا لهذه البيانات، فقد أقلعت الطائرة البريطانية من قاعدة أكروتيري الجوية في قبرص تجاه تركيا، لكن ولسبب ما حلقت بشكل دائري في المجال الجوي فوق المياه الدولية للبحر المتوسط، وجابت الأجواء غربي مدينة اللاذقية، وعقب ذلك، دخلت الطائرة المجال الجوي التركي ومنه إلى العراق.

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وطائرات "تورنادو" مجهزة بمجموعة كاملة من الوسائل الإلكترونية للاستطلاع والكشف عن الأهداف وتستخدم نظام GPINS لتحديد المواقع بالإضافة إلى رادار لمسح سطح الأرض، كما تمتلك الطائرة نظام ليزر للبحث وتحديد الأهداف.

المصدر: إنترفاكس

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