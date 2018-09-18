74 قتيلا جراء إعصار"مانغخوت" في الفلبين

واصل مئات من رجال الإنقاذ الثلاثاء أعمال الإغاثة في محاولة للعثور على مفقودين في موقع انزلاق كبير للتربة ناجم عن مرور الإعصار "مانغخوت" شمال الفلبين الذي أسفر عن 74 قتيلا.

ويعتبر الإعصار "مانغخوت" الأقوى منذ مطلع السنة في العالم، ودمر مساكن وغمر مناطق زراعية شمال الفلبين بالمياه قبل أن يواصل مساره نحو هونغ كونغ وجنوب الصين.

ووقع انزلاق كبير للتربة في ايتوغون في جزيرة لوسون شمال الفلبين، ويقدر رئيس بلدية المدينة فيكتوريو بالانغدان أن نحو 40 شخصا قد يكونوا طمروا.

وقال رئيس البلدية: "هناك احتمال بنسبة 99% بأن يكونوا كلهم ماتوا، لكن هناك أمل بنسبة 1% بالعثور على أحياء". وأضاف "الجهود ستتواصل إلى أن يطلب منا الرئيس التوقف".

وأدى انزلاق التربة جراء هطول الأمطار إلى تدمير طرقات رغم أن السلطات لم تتمكن من استقدام تجهيزات ثقيلة لتسريع أعمال البحث، نتيجة لذلك، تقوم العائلات ورجال الإنقاذ بالتفتيش تحت الأنقاض مستخدمين أياديهم والمعاول، على أمل العثور على ناجين.

وكانت هذه الكارثة متوقعة لأن الإعصار وصل بعد حوالي شهر من الأمطار الموسمية التي هطلت بدون انقطاع وجعلت من أراضي المنطقة رطبة جدا.

والعامل الآخر الذي ساهم في الكارثة هو أن معايير السلامة لا تعتمد في قطاع المناجم في الفلبين، حيث تتكرر حوادث انهيار أنفاق في مناطق مناجم الذهب.

وتشهد الفلبين سنويا حوالي عشرين إعصارا ما يساهم في إبقاء قسم كبير من الشعب في فقر مدقع.

المصدر: وكالات

المصدر: وكالات