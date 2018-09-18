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الأمم المتحدة ترحب بقمة جيبوتي وإريتريا في جدة

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الأمم المتحدة ترحب بقمة جيبوتي وإريتريا في جدة
Reuters Denis Balibouse
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ترحيبه بالقمة التي عقدت في جدة بين رئيسي جيبوتي وإرتيريا، معبّرا عن أمله في أن تسهم القمة في تحقيق "سلام أكبر" في المنطقة.

وقال غوتيريش: "على ثقة بأن هذا اللقاء سيكون خطوة جديدة في ترسيخ السلام والمكتسبات الأمنية الأخيرة في منطقة القرن الإفريقي".

وأضاف: "نأمل في أن يطلق اللقاء بين رئيسي جيبوتي وإريتريا عملية لتسوية كل المسائل العالقة بين الدولتين ويؤدي إلى مزيد من السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة".

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والتقى رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، ورئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي في مدينة جدة، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بعد 10 أعوام من القطيعة.

ويعد هذا ثاني لقاء صلح يعقد بين زعيمين إفريقيين في السعودية بعد أن وقع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، والرئيس الإريتري إسياس أفورقي أمس اتفاق سلام تاريخي في جدة برعاية الرياض والأمم المتحدة.

المصدر: وكالات

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