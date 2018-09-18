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كيم: القمة مع ترامب حققت الاستقرار

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كيم: القمة مع ترامب حققت الاستقرار
Reuters Handout
كيم وشقيقته يستقبلان مون وعقيلته عند الطائرة التي أقلتهما
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اعتبر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أن قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو الماضي، حققت استقرارا سياسيا في شبه الجزيرة الكورية، مضيفا أنه يتوقع المزيد من التقدم.

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وأثنى كيم على الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه- إن، الذي استضافه اليوم في بيونغ يانغ، قائلا إن الوساطة التي تولاها جعلت عقد قمة بينه وترامب في سنغافورة أمرا ممكنا. 

وبدأ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون محادثات رسمية مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه- إن اليوم الثلاثاء في بيونغ يانغ في ثالث قمة بينهما منذ البدء بسياسة الانفتاح مطلع العام الجاري.

ودشنت الكوريتان الجمعة الماضي، مكتبا مشتركا للاتصالات في مدينة كايسونغ في كوريا الشمالية، بهدف تعزيز التبادلات والاتصال بين البلدين.

وجاء افتتاح المكتب قبيل الزيارة التي بدأها اليوم الثلاثاء رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن إلى بيونغ يانغ لبحث جملة من المواضيع مع الزعيم الكوري الشمالي على رأسها نزع السلاح النووي.

المصدر: رويترز

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