 
مباشر
عاجل
الخارجية التركية: روسيا ستتخذ تدابير لمنع دخول النظام السوري إلى إدلب ومنع الهجوم عليها

مقتل وإصابة 46 شخصا بحادث مروري في إيران

أخبار العالم

مقتل وإصابة 46 شخصا بحادث مروري في إيران
AFP
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ksyt

لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 27 آخرون بحادث اصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنة وقود، على الطريق بين كاشان ونطنز، في محافظة أصفهان وسط إيران.

إقرأ المزيد
صورة أرشيفية مقتل 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين بحادث غريب في مشهد الإيرانية

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" اليوم، عن مركز الطوارئ في أصفهان أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات، وأن عشرة مصابين غادروا المستشفى بعد أن تلقوا العلاج اللازم، وأضافت أن الحافلة كانت متجهة من طهران إلى كرمان جنوب شرقي البلاد.

يذكر أن إيران واحدة من الدول التي تشهد أكبر نسبة من حوادث السير في العالم، حيث أسفرت حوادث المرور عن مصرع 16 ألفا و300 شخص وجرح 336 ألفا آخرين في السنة الإيرانية الماضية، حسب نائب وزير الصحة الإيراني محمد هادي أيازي.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إسقاط الطائرة إيل - 20.. روسيا تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة