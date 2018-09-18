مقتل وإصابة 46 شخصا بحادث مروري في إيران

لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 27 آخرون بحادث اصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنة وقود، على الطريق بين كاشان ونطنز، في محافظة أصفهان وسط إيران.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" اليوم، عن مركز الطوارئ في أصفهان أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات، وأن عشرة مصابين غادروا المستشفى بعد أن تلقوا العلاج اللازم، وأضافت أن الحافلة كانت متجهة من طهران إلى كرمان جنوب شرقي البلاد.

يذكر أن إيران واحدة من الدول التي تشهد أكبر نسبة من حوادث السير في العالم، حيث أسفرت حوادث المرور عن مصرع 16 ألفا و300 شخص وجرح 336 ألفا آخرين في السنة الإيرانية الماضية، حسب نائب وزير الصحة الإيراني محمد هادي أيازي.

المصدر: وكالات