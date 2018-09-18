الجيش الإسرائيلي يعتزم نزع قنابله العنقودية

كشفت صحيفة "هآرتس" أن سلاح الجو الإسرائيلي، يستعد لإمكانية تدمير مخزونه من القنابل العنقودية، على أن يتم إتلافها في إحدى قواعد سلاح الجو جنوبي إسرائيل.

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يشار إلى أن لجنة "فينوغراد" لتقصي أحداث حرب لبنان الثانية 2006، انتقدت بشكل حاد، استعمال الجيش الإسرائيلي هذه القنابل في مناطق مأهولة بالسكان أثناء الحرب.

كما تعرضت إسرائيل لانتقادات شديدة، بعد أن اتهمتها منظمات حقوقية باستخدام هذه القنابل خلال عملية "الرصاص المصبوب" في قطاع غزة 2008.

تجدر الإشارة كذلك إلى أن 111 بلدا في العالم، قد وقعت قبل عشر سنوات معاهدة حظر تصنيع واستخدام هذا النوع من السلاح، فيما رفضت التوقيع دول بينها إسرائيل وروسيا والولايات المتحدة والهند والصين وباكستان.

المصدر: وكالات