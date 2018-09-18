كندا تعلن قرب استئناف المفاوضات مع واشنطن حول اتفاقية "نافتا"

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند نيتها زيارة واشنطن بحلول نهاية الأسبوع، لاستئناف المفاوضات الرامية لإبرام اتفاقية "نافتا" جديدة للتجارة الحرة في أمريكا الشمالية.

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وقالت الوزيرة الكندية: "لقد اتفقنا على أن نواصل مفاوضاتنا في واشنطن بحلول نهاية الأسبوع"، دون أن تحدد موعد زيارتها وتاريخها.

وكانت الوزيرة الكندية قد غادرت الثلاثاء الماضي واشنطن تاركة فريق مفاوضيها هناك ليتابع محادثاته مع الأمريكيين لتعديل الاتفاقية التجارية الموقعة قبل 25 عاما بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومحادثات تعديل اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية "نافتا"، مستمرة منذ أكثر من عام بعد أن لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بالانسحاب من الاتفاقية التي وصفها بأنها "كارثية" للعمال الأمريكيين.

وأواخر أغسطس الماضي أعلنت واشنطن ومكسيكو أنهما توصلتا إلى اتفاق تجاري جديد، وأبلغت الإدارة الأمريكية الكونغرس، بأنها تنوي توقيع اتفاقية جديدة بحلول 30 نوفمبر مع المكسيك يمكن أن تضم أيضا كندا.

ومن المواضيع الشائكة في المفاوضات الأمريكية الكندية، مسألة التحكيم في الخلافات التجارية، وحماية كندا لقطاع إنتاج الحليب ومشتقاته وقطاعي الإنتاج الثقافي، والإعلام المرئي والمسموع.

المصدر:"وكالات"