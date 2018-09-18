قمة ثالثة بين الكوريتين لبحث نزع السلاح النووي ودعم محادثات السلام

وصل الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم إلى بيونغ يانغ لعقد قمته الثالثة مع نظيره الشمالي كيم جونغ أون، في إطار مساعي التطبيع بين البلدين، ودعم محادثات السلام.

وذكرت وكالة "يونهاب" الجنوبية أن الزعيم الشمالي وشقيقته كيم يو جونغ كانا في استقبال الرئيس مون وعقيلته في مطار "سون-إن" الدولي، قبل أن يتوجهوا إلى دار الضيافة "بيكهواوون" في بيونغ يانغ.

AFP Pyeongyang Press Corps

ويعد لقاء اليوم بين مون وكيم الأول لهما منذ 115 يوما بعد محادثاتهما الأخيرة في 26 مايو في قرية بانمونجوم الحدودية، والأول لهما على الأراضي الشمالية.

AFP Pyeongyang Press Corps

ومن المقرر أن يبدأ مون وكيم الجولة الأولى من محادثاتها بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، عقب مأدبة غداء في مطعم "أوكريوكوان" وسط العاصمة.

AFP Pyeongyang Press Corps

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وتوجه الأحد، وفد كوري جنوبي إلى بيونغ يانغ ضم رؤوس عمالقة شركات الإلكترونيات في سيئول، للتحضير لثالث لقاء رسمي بين زعيمي الكوريتين.

وكان الزعيمان قد عقدا اجتماع قمة في قرية بانمونغوم الحدودية أواخر أبريل الماضي ووافقا على متابعة تحقيق مجموعة من الأهداف التاريخية، بما في ذلك جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية، ووضع نهاية للحرب الكورية.

المصدر: وكالات