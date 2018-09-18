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موسكو تسجل زيادة ملحوظة في رفض إسرائيل دخول الروس أراضيها

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موسكو تسجل زيادة ملحوظة في رفض إسرائيل دخول الروس أراضيها
Sputnik
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أعرب دبلوماسيون روس عن قلقهم، إزاء ازدياد حالات رفض تل أبيب دخول مواطني روسيا الاتحادية الراغبين في زيارة إسرائيل، وعن امتعاضهم لسوء معاملة الروس على الحدود الإسرائيلية.

وقال متحدث باسم السفارة الروسية في تل أبيب لمراسل "نوفوستي": هذه المشكلة ظهرت في العامين الماضيين، ونشير إليها بشكل مستمر خلال المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وسيتم بحثها بالتفصيل في موسكو خلال المشاورات بين الخارجيتين الروسية والإسرائيلية حول المسائل القنصلية في أكتوبر.

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وأضاف: "في عام 2017 تم تسجيل أكثر من 1400 حالة رفض، ونحن على اتصال دائم مع الجانب الإسرائيلي، وآخر اجتماع بهذا الصدد عقد منذ شهرين. في الآونة الأخيرة تلقينا من خارجية إسرائيل رسالة دورية جديدة، تضمنت أسباب الرفض فيما جميع هذه المسوّغات الإسرائيلية لا تعجبنا".

المصدر: نوفوستي

 

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