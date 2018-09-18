مقتل 9 من رجال الشرطة بهجوم لطالبان في أفغانستان

قتل ما لا يقل عن 9 من رجال الشرطة الأفغانية، بهجوم شنّه مسلحو طالبان على حاجز للشرطة شمالي أفغانستان.

وقالت قناة 1TV إن الهجوم وقع في إحدى مناطق محافظة بلخ شمالي البلاد.

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وتشهد أفغانستان، مواجهات دامية بين عناصر الأمن والجيش من جهة، ومقاتلي طالبان تسفر عن سقوط قتلى بين الطرفين والمدنيين.

وتسيطر طالبان على أجزاء واسعة من الريف الأفغاني، وتشن من هناك هجمات عنيفة على المدن الأفغانية الكبرى، فيما يتعاظم نفوذ تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان.

المصدر: نوفوستي







