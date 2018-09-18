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ترامب يكشف وثائق "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية

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ترامب يكشف وثائق
Reuters
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كلّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع السرية عن عدد من الوثائق المتعلقة بالتحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016 .

وأشارت بعض وسائل الإعلام الأمريكية، إلى أن قرار ترامب يشمل رفع السرية عن كافة الرسائل النصية المتعلقة بالتدخل الروسي، والتي كتبها جيمس كومي في الفترة التي كان فيها مسؤولا عن مكتب التحقيقات الفدرالي، وعن رسائل ومواد كتبها بعض المسؤولين الآخرين.

 كما نشرت إدارة البيت الأبيض، الجزء السري من طلب مكتب التحقيقات الفدرالي المتعلق بمراقبة كارتر بييج الموظف السابق في مكتب حملة ترامب الانتخابية.

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وذكرت ممثلة البيت الأبيض سارة ساندرز أن دونالد ترامب اتخذ هذا قرار لضمان الشفافية واستجابة لمناشدات بعض أعضاء الكونغرس.

المصدر: انترفاكس

 

 

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