شقيقة كيم جونغ-أون تبدع في استقبال مون وعقيلته

لمع نجم كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، في استقبال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن وعقيلته في بيونغ يانغ، وسرقت الأنظار عن الضيفين ومستقبليهم.

ولوحظت شقيقة الزعيم الشمالي، وهي تهرول بين حرس الشرف لإعطاء التوجيهات وحثّهم على الانضباط، قبيل توجهها إلى مون وعقيلته لتستقبلهما بحفاوة وترحيب منقطعي النظير، ومؤازرة شقيقها في هذا الحدث التاريخي الهام بالنسبة إلى الكوريين.

Reuters Handout .

ووصل الرئيس مون وعقيلته إلى مطار سون-أن الدولي في بيونغ يانغ عند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، في إطار مساعي التطبيع بين سيئول وبيونغ يانغ، ونزع فتيل المواجهة في شبه الجزيرة الكورية.

Reuters Handout .

المصدر: وكالات