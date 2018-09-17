أكراد ألمانيا ينددون بـ"منعهم" من التظاهر ضد زيارة أردوغان

ندد أكراد ألمانيا بـ"منع" سلطات العاصمة برلين تظاهرة كانت مرتقبة في الساحة أمام بوابة براندنبورغ وسط المدينة للتعبير عن معارضتهم على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد علي ارتان توبراك، رئيس اتحاد الجمعيات الكردية في ألمانية، في بيان اليوم الاثنين، أن "منع" التظاهرة المزمع تنظيمها السبت 29 سبتمبر الجاري أمام بوابة براندنبورغ هو "مؤشر مقلق من السلطات التي تتجاهل حقوق داعمي الديمقراطية لصالح حاكم مستبد" في إشارة إلى الرئيس التركي.

وأضاف ساخرا: "سيتم إغلاق أقسام من المدينة بشكل محكم لاستقبال الرئيس التركي غير المحبوب.. وستفرش له سجادة حمراء".

من جهتها، رفضت شرطة برلين هذا التفسير للأحداث، على لسان المتحدث باسمها، مايكل خاسن، الذي أكد أن الأمر ليس مرتبطا بمنع التظاهر، إنما باحتفالات ستُقام في المكان نفسه بمناسبة العيد الوطني الألماني، حيث سيتم "تركيب مدرجات"، من أجل الاحتفالات.

وأضاف خاسن: "طلبنا من الجهة المنظمة للتظاهرة اقتراح مكان آخر إلا أنها ألغت التجمع".

ومن المقرر أن يصل الرئيس التركي لبرلين في زيارة رسمية تستغرق يومين (27-29 سبتمبر الجاري)، وسيزور مسجدا في مدينة كولونيا لمخاطبة الجالية التركية الكبيرة التي تعيش في ألمانيا.

المصدر: أ ف ب