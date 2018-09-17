اليابان تدفع للمرة الأولى بغواصة في مناورة ببحر الصين الجنوبي

انضمت غواصة يابانية إلى مناورة في بحر الصين الجنوبي للمرة الأولى، وذلك في تصعيد لنشاط اليابان في الممر المائي الذي تطالب بكين ودول أخرى بأحقيتها في أجزاء منه.

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وقال متحدث باسم وزارة الدفاع اليابانية، إن الغواصة "كوروشيو" شاركت في التدريب يوم الخميس الماضي، مع سفن حربية يابانية أخرى في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك حاملة الطائرات المروحية كاجا، التي تقوم بجولة تستمر شهرين في جنوب شرق آسيا والمحيط الهندي.

وتلك هي المرة الأولى التي تجري فيها غواصة يابانية تدريبات في المنطقة.

واشتمل التدريب على محاولة الغواصة المراوغة حتى لا يتم اكتشافها، وجرى بعيدا عن قواعد بنتها الصين على جزر، لتعزيز مطالبتها بالأحقية في مناطق بالبحر الاستراتيجي.

وعلى الرغم من ذلك، فيمكن لهذا التدريب أن يثير غضب بكين، لأن الغواصات تمثل تهديدا محتملا على الملاحة أكثر من السفن.

من جهته قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لدى سؤاله عن التدريب، إن الصين تحث الدول الخارجية المعنية، على احترام الجهود التي تقوم بها الدول في المنطقة، وذلك لحل مسألة بحر الصين الجنوبي عبر المحادثات.

المصدر: رويترز