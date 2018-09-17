قراصنة يسطون على بيانات موظفين في الخارجية الأمريكية

قالت صحيفة politico إن قراصنة مجهولين تمكنوا من اختراق نظام بريدي غير سري في وزارة الخارجية الأمريكية ووصلوا إلى معلومات شخصية لعدد قليل من موظفي الوزارة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الخارجية الأمريكية قولهم إن "هجوم القراصنة الأخير أصاب أقل من 1% من صناديق البريد الخاصة بالموظفين".

وأشاروا إلى أن "الوزارة وزعت تنبيها جاء فيه: توصلنا إلى أن معلومات شخصية لبعض الموظفين قد تكون اخترقت.. لقد أبلغنا هؤلاء الموظفين بذلك".

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وأشارت الصحيفة إلى أن الخارجية الأمريكية أنشأت مجموعة عمل، تشارك في التحقيق في الهجمات الإلكترونية.

وذكرت politico أن المصادر لم تكشف عما إذا كان تم الوصول إلى هوية المتسللين، لكنها أكدت أن القراصنة لم يصلوا إلى البيانات السرية.

المصدر: تاس