مرشح ترامب للمحكمة العليا والمرأة التي تتهمه بالاعتداء الجنسي قريبا أمام مجلس الشيوخ

أعربت سيدة تتهم بريت كافانو مرشح ترامب لرئاسة المحكمة الأمريكية العليا، بالاعتداء عليها جنسيا، عن استعدادها لإثبات اتهامها أمام مجلس الشيوخ، في حين أكد كافانو سعيه لدحض الاتهام.

إقرأ المزيد

ويبدو أن لهذا الملف أهمية كبيرة نظرا لتكرار الاتهامات بالاعتداءات الجنسية في الولايات المتحدة، ما أدى إلى استقالات عدة طالت العديد من المسؤولين.

ويحاول الديمقراطيون الاستفادة من هذه القضية لعرقلة تسمية القاضي كافانو في المحكمة العليا، نظرا لمواقفه المحافظة، ذلك أن تعيينه سيجعل القضاة المعتدلين أقلية لسنوات طويلة داخل المحكمة العليا التي تنظر في قضايا اجتماعية شديدة الحساسية، مثل الإجهاض وحمل السلاح وحقوق الأقليات.

ويعمل الديمقراطيون منذ أسابيع عدة بقوة لإبطاء تثبيت القاضي كافانو في منصبه من قبل مجلس الشيوخ الذي له الكلمة الأخيرة في تثبيت مرشحي الرئيس، حسب الدستور الأمريكي.

أما الهدف فقد يكون إرجاء التصويت على تثبيته إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر المقبل التي قد تعيد الأكثرية داخل مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين.

والمعروف أن الجمهوريين يحظون حاليا بأكثرية ضعيفة جدا داخل مجلس الشيوخ هي 51 مقابل 49، إلا أنه من المرجح ألا تنجح جهود الديمقراطيين هذه، لأن اللجنة الخاصة بهذا الملف داخل مجلس الشيوخ مدعوة للاجتماع الخميس للتصويت على تثبيت القاضي كافانو، على أن يصوت كامل أعضاء مجلس الشيوخ أواخر الشهر الحالي على الأرجح.

المصدر: أ ف ب