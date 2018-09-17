سلاح الجو الأمريكي يعتزم زيادة أسراب قواته بمقدار الربع

تعتزم الولايات المتحدة زيادة عدد أسراب القوات الجوية بنسبة 25% بحلول عام 2030، وقد صرحت بذلك وزيرة سلاح الجو الأمريكي هيذر ويلسون.

ونقلت صحيفة The Washington Post عن ويلسون قولها في هذا الصدد: "قوتنا العسكرية الجوية قليلة للغاية لـ (تنفيذ) ما تنتظره البلاد منا".

وأضافت: "عدد الأسراب الإجمالي يجب أن يكون 386 سربا بينما يوجد حاليا 312 سربا.. القوة الجوية، التي نحتاج إليها لتنفيذ استراتيجيتنا للدفاع الوطني (الحالية) تتكون من 386 سربا من الطائرات".

المصدر: وكالات