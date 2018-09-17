موسكو تطالب سويسرا بإبداء استفساراتها حول ما تسميه "الجواسيس الروس"

طلبت الخارجية الروسية من سويسرا توضيح جميع المواضيع التي تريد الاستفسار عنها في مسألة ما تسميه "الجواسيس الروس" من خلال القنوات الدبلوماسية.

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وأعلن وزير خارجية سويسرا إجنازيو كاسيس، اليوم الاثنين عزمه مناقشة ما أسماه "الجواسيس الروس" مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأوضح كاسيس أنه يعتزم أن يناقش مع لافروف الأسبوع القادم موضوع روسيين يزعم أنهما حاولا القيام بأنشطة تجسس في مختبر مدينة شبيز.

وردّت وزارة الخارجية الروسية على ذلك بالقول لوكالة نوفوستي إن "الجانب السويسري لديه القدرة على توضيح جميع القضايا بواسطة القنوات الدبلوماسية على الفور".

وذكرت صحيفتا Tages Anzeiger السويسرية، و NRC هاندلسبلاد الهولندية نقلا عن تحقيقاتهما الخاصة، أن اثنين من الروس، حسب زعمهما، كانا يعتزمان التجسس على المختبر الكائن في مدينة شبيز السويسرية، وادعى الخبراء الذين أجروا التحقيقات الخاصة بناء على الأحداث التي وقعت في سوريا ومدينة سالزبوري البريطانية، أن الوكيلين المزعومين اعتقلا في لاهاي في ربيع هذا العام، ورحلا لاحقا إلى روسيا.

وأشارت الصحيفتان إلى أن المخابرات السويسرية أكدت مشاركة عملاء منها في هذه العملية "إلى جانب نظرائهم الهولنديين والبريطانيين".

وفي هذا الصدد، قال الوزير لافروف إن موسكو ستكون مستعدة للتعليق بشكل واضح على هذه التقارير بعد تلقي معلومات واقعية وحقائق.

وألمحت وزارة الخارجية السويسرية في وقت سابق، إلى أنها شددت إجراءات اعتماد الدبلوماسيين الروس لديها، بسبب شكوك حول قيامهم بأنشطة غير قانونية في البلاد.

المصدر: نوفوستي