زاخاروفا: قريبا سيتهمون روسيا باغتيال الرئيس كينيدي

اتهمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، روسيا بالضلوع في اغتيال شقيق زعيم كوريا الشمالية في ماليزيا، ولم تدعم هايلي اتهامها بأدلة.

وهذا الاتهام سخيف للغاية، لدرجة أن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ابتسمت ساخرة من اتهام هايلي.

وكتبت زاخاروفا معلقة على تصريح هايلي: "على ما يبدو، نحن نقترب من حل لغز مقتل (الرئيس الأمريكي الأسبق جون) كينيدي".

وقد اتهمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روسيا في وقت سابق من يوم الاثنين، بمساعدة الاستخبارات في كوريا الشمالية على اغتيال كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيمها، باستخدام مواد تشل الأعصاب.

إقرأ المزيد

وهذا الاتهام كان مجرد مقدمة لكيل الاتهامات إلى موسكو بمساعدة بيونغ يانغ على التحايل على العقوبات المفروضة على إمدادات النفط التي يفرضها مجلس الأمن الدولي.

ودعت الولايات المتحدة لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد إدخال عدد من تعديلات اقترحها الجانب الروسي، على تقرير لجنة الخبراء 1718 بشأن تنفيذ العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.

المصدر: rg.ru