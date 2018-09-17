كييف: ادعاء موسكو بتبعية الصاروخ المشؤوم لنا باطل

رفضت كييف اتهاما وجهته لها وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، بأن الصاروخ الذي أسقط "بوينع" الماليزية فوق شرقي أوكرانيا عام 2014 أطلقه الجيش الأوكراني.

وقال وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني غيفين ويليامسون في كييف اليوم: "هذا كذب جديد، تلفيق جديد من قبل روسيا، يدل على أن موسكو لم تتخل عن خططها لتقويض مكانة أوكرانيا وزعزعة الوضع بشكل عام، فإنهم يبحثون عن ذريعة لتصعيد الأوضاع".

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من جانبه، قال ويليامسون: "أجري تحقيق مستقل كشف من هو المتورط في الهجوم" على رحلة MH17، مضيفا: "هذا مثال آخر للتضليل الروسي"، في إشارة إلى استنتاجات التحقيق الجديد لوزارة الدفاع الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم أكدت الدفاع الروسية أنها تمكنت من تحديد رقم الصاروخ الذي دمر الطائرة الماليزية، وقالت إن سجلات ووثائق عسكرية تؤكد أن الصاروخ صنع عام 1986 في مصنع قرب موسكو، وسلم في نهاية العام نفسه إلى وحدة عسكرية متمركزة في أوكرانيا، مؤكدة أن الصاروخ لم يغادر الأراضي الأوكرانية منذ ذلك الوقت.

المصدر: وكالات