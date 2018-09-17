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المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تتهم روسيا بمساعدة كوريا الشمالية في اغتيال أخ زعيمها

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المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تتهم روسيا بمساعدة كوريا الشمالية في اغتيال أخ زعيمها
Reuters
نيكي هايلي، المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة
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اتهمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، روسيا بمساعدة الاستخبارات في كوريا الشمالية على اغتيال أخ زعيمها، كيم جونغ نام، باستخدام مواد تشل الأعصاب، وفق وكالة "تاس".

وقالت هايلي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية عقدت اليوم الاثنين: "عندما نفذت كوريا الشمالية اغتيال كيم جونغ نام، فعلت ذلك بمساعدة روسيا التي نقلت لها مواد بيولوجية"، بحسب "تاس".

يتبع..

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