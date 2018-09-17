إسبانيا تعتزم تعديل الدستور لحرمان الساسة من الحماية القانونية
AFP JAIME REINA
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أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أنه سيعرض إجراء تعديل للدستور، لحرمان الساسة من مزايا قضائية.
وقال سانشيز، اليوم أيضا إنه يعتزم كذلك عرض مشروع الموازنة العامة لعام 2019، على البرلمان، في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر.
وكانت درجة من الحماية البرلمانية الخاصة، قد ساعدت في تجنيب نواب إسبان التعرض لاتهامات بالفساد، وهو مبعث قلق كبير بين الإسبان، وأساس تصويت بحجب الثقة أطاح بالحكومة السابقة من السلطة.
المصدر: رويترز
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